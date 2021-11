Crollo centro storico, Hamel e Bongiovì: “Gratitudine ma nello stesso tempo solleciti all’amministrazione”

I Consiglieri Comunali Hamel e Bongiovì, esprimono soddisfazione per il tempestivo riscontro all’interrogazione sul crollo in centro storico, tra le vie Gallina e Garufo.

“Siamo grati all’ammisnistrazione, per la messa in sicurezza del sito, e per il completamento degli adempimenti preliminari indispensabili per garantire la pubblica incolumità ed avviare l’iter amministrativo che consentirà di tutelare gli interessi dei residenti interessati all’ordinanza di sgombero”

Hamel e Bongiovì continuano: “Ci auspichiamo inoltre, che con la stessa tempestività, ci sia una pronta risoluzione per le ulteriore due famiglie residenti in via Giardinello. Anche loro, sfollate a causa di crolli e cedimenti delle strutture murarie vicine alle abitazioni”.