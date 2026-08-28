Centro storico, crolla l’edificio pericolante di via Saponara: la zona era interdetta da tempo.

Il cedimento nella tarda serata di giovedì. Pareti, solai e copertura sono precipitati lungo la scalinata. L’immobile era già considerato a rischio e proprio per impedirne l’accesso la Protezione civile aveva realizzato un muro dopo la ripetuta rimozione delle transenne.

AGRIGENTO – È crollato nella tarda serata di giovedì un vecchio edificio disabitato nel centro storico di Agrigento, nell’area compresa tra via Saponara, salita Gubernatis e via Serroy. Il cedimento ha interessato gran parte della struttura: pareti, solai e copertura si sono sbriciolati, con le macerie finite lungo la scalinata di via Saponara.

Il crollo ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei soccorsi e le verifiche per mettere in sicurezza l’intera zona. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i tecnici della Protezione civile comunale e il personale reperibile dell’Ufficio tecnico del Comune. Sono intervenute anche le squadre di Enel e Italgas per gli accertamenti sugli impianti e sulle reti presenti nell’area.

Via Saponara è stata completamente chiusa al transito per consentire le operazioni di messa in sicurezza e le verifiche sulle condizioni degli immobili circostanti.

Il cedimento, tuttavia, non riguarda un edificio le cui condizioni fossero sconosciute. L’immobile era infatti da tempo al centro dell’attenzione proprio per il rischio di crollo.

Circa un anno fa la situazione di via Saponara aveva già fatto discutere. Per impedire il passaggio dei pedoni nella scalinata sottostante l’edificio pericolante erano state inizialmente sistemate delle transenne. Le barriere, però, erano state ripetutamente rimosse o divelte per consentire comunque il transito.

Di fronte all’impossibilità di garantire in questo modo l’interdizione dell’area, la Protezione civile comunale aveva deciso di realizzare un vero e proprio muro lungo via Saponara, una soluzione drastica adottata per impedire fisicamente l’accesso e tutelare l’incolumità pubblica. Una scelta che all’epoca aveva suscitato discussioni e polemiche.

A distanza di circa un anno, l’edificio è effettivamente crollato.

Il cedimento riporta così in primo piano una delle questioni più delicate del centro storico di Agrigento, dove la presenza di immobili abbandonati o in condizioni precarie continua a rappresentare un problema non soltanto urbanistico, ma soprattutto di sicurezza pubblica.

Adesso saranno gli accertamenti tecnici a stabilire le condizioni dell’area dopo il crollo e gli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza.

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