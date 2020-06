A causa di un crollo di calcinacci dal cavalcavia della Ss 640 sulla sottostante via Luca Crescente è stata necessaria la chiusura al traffico. Sul posto hanno operato i vigili urbani. Dopo il sopralluogo dei tecnici dell’Anas è stata disposta la chiusura al traffico.

Una vera iattura per i collegamenti per San Leone e la Valle dei Templi proprio in questo periodo della stagione. Il fatto fa ritornare di grande attualità il problema della scarsa manutenzione sulle strade statali della provincia.