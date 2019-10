Crollo al viale, al via rilievi e sopralluoghi. Dieci giorni di tempo per le prime risposte

Dieci giorni di tempo, a partire dal 5 ottobre prossimo, per indicare i primi interventi urgenti da eseguire, per scongiurare ulteriori crolli, e relative modalità operative, con relativo redazione di progetto di messa in sicurezza dello stabile, di palazzo liberty, tra piazza Cavour e via Vittorio Emanuele Orlando, al viale della Vittoria.

E’ il breve arco tempo concesso al perito Luigi Palizzolo, incaricato dalla Procura della Repubblica di Agrigento, a chiarire sul cedimento del cornicione dell’antico palazzo. Il ritorno a casa di residenti e commercianti sfollati potrebbe avvenire in tempi brevi. Un questi 10 giorni il consulente svolgerà sopralluoghi e rilievi tecnici, e acquisirà l’intera documentazione, anche dei lavori eseguiti negli ultimi anni.

Il perito consegnerà la relazione finale al Pubblico ministero Antonella Pandolfi, titolare del fascicolo d’inchiesta, non oltre il 5 gennaio dell’anno prossimo, precisamente entro 90 giorni.