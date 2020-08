Crollano alcuni pannelli dal controsoffitto della Pediatria

Alcuni pannelli si sono staccati dal controsoffitto del reparto di “Pediatria”, all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. E’ successo nel corso della notte di sabato. Sono piombati sul pavimento per fortuna senza colpire passanti. L’area a quell’ora era completamente deserta.



Il forte botto ha attirato l’attenzione del personale medico e sanitario in servizio in quei momenti. C’è stato qualche momento di panico tra i presenti. Comunque, già, durante la notte l’Asp è intervenuta ed è stato effettuato un sopralluogo, per verificare le condizioni del soffitto. E’ stato accertato che non vi erano altri pericoli imminenti. La zona è stata ripulita e transennata.