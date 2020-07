Crolla un albero, danneggiate due auto

Un albero si è abbattuto in strada, ed ha danneggiato due autovetture in sosta. Per fortuna tanta paura ma nessun ferito. E successo ieri mattina, a “Fiume Naro” a poche decine di metri dal lido Cannatello.

I residenti hanno sentito un botto, e si sono allarmati. Prima di finire ‘coricato’ a terra la pianta è piombata su due vetture. Sono stati i proprietari ed altri vicini a lanciare l’allarme al numero unico di emergenza.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale con due automezzi, e il personale della polizia Municipale, che hanno provveduto a stilare una relazione sull’accaduto.

Purtroppo gli alberi di tanti quartieri di Agrigento si trovano da molto tempo in una situazione di abbandono e di incuria. Dopo il lockdown, nei giorni scorsi, il Comune di Agrigento senza perdere altro tempo ha avviato la potatura di tanti alberi del centro.