E’ crollata una porzione di una palazzina da tempo disabitata, in pessime condizioni strutturali e in parte già collassata. L’evento si è verificato dalle parti di via Belguardo e salita Vassallo, nel centro storico di Agrigento. Una facciata dell’immobile si è sbriciolata a causa dello stato di totale abbandono. Sul posto è intervenuto il personale della Protezione civile comunale. Gli accertamenti, espletati nell’immediatezza, hanno confermato che lo stabile, già interessato da precedenti crolli, era disabitato da anni. Il Comune ha chiuso al passaggio pedonale la via Belguardo e la via Vassallo. Sono state collocate le transenne lungo le scalinate che portano all’edificio interessato dal cedimento.