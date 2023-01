Crolla palazzina disabitata, sgomberata una famiglia

Uno stabile, disabitato e in precarie condizioni strutturali, è crollato in via Mangione a Siculiana, ed ha fatto temere il peggio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, gli agenti della polizia Locale e i carabinieri della Stazione cittadina. Per fortuna non ci sono stati feriti.

I responsabili dell’Ufficio tecnico comunale di Siculiana, unitamente ai vigili del fuoco, dopo aver ispezionato la zona e le altre vicine abitazioni, hanno deciso, in via precauzionale, di sgomberare una famiglia composta da cinque persone, che abitano in una palazzina attigua all’immobile crollato.