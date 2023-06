Crolla il pavimento di un balcone: precipita e resta ferito

S’è rischiata la tragedia per il crollo di una porzione di un balcone di un’abitazione. Il pavimento ha ceduto all’improvviso e il proprietario di casa è precipitato da un’altezza di circa 6 metri, finendo sul manto stradale. L’incidente domestico si è verificato, l’altro pomeriggio, in via Manin, nel pieno centro di Grotte. L’uomo, un sessantaduenne disoccupato, con l’elisoccorso è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Nella caduta ha riportato alcuni traumi. Dalla ricostruzione dell’accaduto il grottese si è affacciato sul balcone di casa e all’improvviso ha ceduto la base marmorea di calpestio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e un’ambulanza del 118. Il sessantaduenne con l’elisoccorso è stato trasferito al presidio ospedaliero nisseno, dove adesso si trova ricoverato, non in pericolo di vita.