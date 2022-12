Cristian Prestia campione del mondo di Para Pole

La Excelencia di Sciacca, di Roberto Giglio e Lia Vitrano, acclama Christian Prestia che ha conquistato il titolo mondiale nella categoria Para Pole sul palco dell’ ITALIA’S GOT TALENT a Cinecittà World. Christian si è qualificato per la competizione lo scorso mese di maggio al Campionato Nazionale CSEN tenutosi a l’aquila. È stato preparato per il Campionato Mondiale dalle Insegnanti professioniste Alice Lombardo della Pole Studio di Catania, Campionessa Mondiale Pole Art 2022 categoria Elite e Carola Maccarrone medaglia d’argento al Pole elevate professional 2022 e al Pole art greece semipro 2022. L’atleta è stato accompagnato in gara dalla stessa Insegnante Alice Lombardo e dal Presidente dell’Associazione Roberto Giglio. Si sono esibiti i migliori atleti e artisti nazionali ed internazionali in esibizioni di Pole Dance, Pole Sport, Exotic Pole Dance, Tessuti Aerei, Cerchio Aereo, Attrezzi aerei misti. Hanno partecipato alla competizione i migliori atleti e artisti nazionali e internazionali che nel corso degli ultimi 3 anni hanno gareggiato e ottenuto un podio nelle relative specialità oltre ai migliori performer convocati dall’organizzazione per i loro meriti sportivi e artistici. L’evento è stato organizzato da Erika Esposito, presidente di S.S.D. Female Arts Studio S.r.l. e responsabile nazionale CSEN settore Pole & Aerial, in collaborazione con Cristiana Bembo presidente di Gotha Studio A.S.D. con il patrocinio di U.N.A. (United Nations Aerials Organization).

.