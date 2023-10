Domenica 29 ottobre, al PalaMoncada, la Fortitudo Agrigento è chiamata a invertire il trend negativo che la vede sempre sconfitta tra le mura amiche in questa prima fase di stagione. La pressione è alle stelle, e il presidente Gabriele Moncada non ha dubbi: o si vince o si vince. Tuttavia, il calendario non è stato generoso con la Fortitudo, con un impegno in trasferta contro la corazzata Trapani già mercoledì, seguito dalla sfida contro la capolista Cantù di Devis Cagnardi domenica prossima. La situazione è critica, e il tempo stringe.

Parlare di crisi a ottobre potrebbe sembrare prematuro, ma la Fortitudo Agrigento si trova in una situazione delicata dopo le prime cinque giornate di campionato. Il team ha subito quattro sconfitte e ottenuto una sola vittoria. La partita di domenica 29, alle ore 18 presso il Palamoncada, assume un’importanza cruciale, poiché vedrà la Fortitudo Agrigento affrontare la neopromossa Luiss Roma, allenata da coach Andrea Paccariè.

In passato, il Palamoncada è stato un baluardo per la squadra, ma quest’anno ha già visto tre sconfitte in casa, in parte a causa di infortuni che hanno influenzato le prestazioni. Il coach Damiano Pilot è chiamato a una rivoluzione sia in termini di atteggiamento che di risultati, e la sfida contro la Luiss rappresenta un vero e proprio scontro diretto con l’obiettivo della salvezza in mente.

Rientra l’americano Cohill, dopo una lunga assenza dovuta a una distorsione alla cavigli. Lo staff medico ha fatto di tutto per accelerare il rientro del playmaker. C’è una grande curiosità di vedere finalmente il team al completo in azione, con la speranza che l’apporto di Cohill possa essere determinante per la Fortitudo Agrigento. In un momento critico, il suo ritorno potrebbe essere la scintilla di cui la squadra ha bisogno per risalire la classifica e riconquistare il supporto dei tifosi.

La Luiss Roma ha attualmente 4 punti in classifica, avendo vinto le prime due partite contro Monferrato e Vigevano, ma subendo tre sconfitte consecutive. Entrambe le squadre hanno molto in gioco, e il coach Pilot ha dichiarato: “Non c’è molto da dire in una situazione come questa, domenica abbiamo bisogno di una vittoria. Sarà importante superare le difficoltà e rimanere saldi nei momenti cruciali, dando continuità alle cose positive che sappiamo fare in partita, cosa che finora ci è mancata.”

La Luiss è un gruppo ben assortito, con tre nuovi giocatori che si sono aggiunti al roster che ha vinto la Serie B lo scorso anno. Questa partita promette di essere ad alta intensità, dato che entrambe le squadre condividono questo aspetto. La chiave del successo sarà rispettare il piano di gioco e attuare le scelte fatte durante la settimana, con il massimo impegno ed attenzione possibile.

Inoltre, in occasione della partita, la Fortitudo Agrigento ha organizzato una raccolta di latte per sostenere l’associazione dei Volontari di Strada di Agrigento.

L’appuntamento è per domenica alle 18, con la diretta su LNP Pass e la telecronaca di Domenico Vecchio e Michele Bellavia.