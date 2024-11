Una manifestazione di protesta per la crisi idrica è stata organizzata per mercoledì prossimo alle 9 davanti a Palazzo d’Orleans a Palermo, da associazioni e cittadini delle province di Agrigento, Enna e Caltanissetta. Gli organizzatori chiedono un incontro con il presidente Renato Schifani per fare ascoltare la loro voce e per trovare insieme delle soluzioni.

