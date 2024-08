In merito agli articoli di stampa pubblicati nei giorni scorsi riguardo la turnazione idrica nel quartiere agrigentino di Fontanelle, l’Ufficio Tecnico di Aica ritiene necessario fornire alcune precisazioni per chiarire la situazione. “La problematica relativa alla riduzione dell’approvvigionamento idrico nel quartiere Fontanelle – si legge in una nota – non è stata causata da Aica, bensì è il risultato di una serie di azioni intraprese da Siciliacque per far fronte alla crisi idrica attualmente in corso. In particolare, Siciliacque ha deciso di risparmiare risorse dall’invaso Fanaco alimentando le zone di San Michele, Ospedale e Fontanelle non più dal partitore di Aragona, ma tramite un innesto realizzato circa un mese fa”.

“Questo innesto utilizza l’acqua dissalata proveniente dall’acquedotto Gela-Aragona, inserendola nel nostro acquedotto Voltano. Tuttavia, la nuova configurazione acquedottistica non ha tenuto sufficientemente conto delle caratteristiche topografiche del quartiere Fontanelle. Il serbatoio che serve quest’area è infatti situato a una quota più alta rispetto al punto di innesto, il che ha impedito all’acqua di raggiungere il serbatoio in quantità adeguate per garantire un servizio regolare”.

“Dopo aver riscontrato queste difficoltà e avviato vari contatti con Siciliacque, l’Ufficio Tecnico di Aica ha deciso di intervenire direttamente per risolvere il problema. Abbiamo quindi realizzato un ulteriore sollevamento idrico, installando una nuova pompa di rilancio che è stata messa in funzione il 14 agosto. Grazie a questa azione, siamo finalmente riusciti a garantire l’arrivo dell’acqua al serbatoio di Fontanelle e, dopo aver accumulato una quantità sufficiente, abbiamo effettuato la prima erogazione il giorno 16 agosto, mentre per quelle utenze che hanno segnalato il problema Aica ha provveduto ad effettuare il servizio di approvvigionamento sostitutivo mediante autobotte”.

“Siamo consapevoli che questa soluzione non risolve completamente i problemi correlati alla crisi idrica che si stanno affrontando, ma riteniamo che entro la prossima settimana saremo in grado di ridurre significativamente i tempi tra un’erogazione e l’altra, garantendo tempi più brevi e così una maggiore stabilità nella distribuzione dell’acqua al quartiere Fontanelle”.