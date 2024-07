Riunione operativa con il gruppo Vogliamolacqua, presso la “Casa del Quartiere” a Fontanelle, da parte del comitato spontaneo del quartiere che si sta impegnando a difendere il diritto all’acqua di tutti i cittadini, in vista della manifestazione che partirà da piazza Cavour venerdì 2 agosto alle 18. Durante l’incontro sono stati definiti gli ultimi dettagli relativi al prossimo intervento collettivo. “Non si può più rimandare questo disagio lasciando intere famiglie, anziani e bambini senza risposte, soluzioni definitive scrivono in una nota i cittadini- non ricevendo una pianificazione chiara e dettagliata. NOI NON LO ACCETTIAMO. L’acqua è un bene primario imprescindibile e il nostro impegno è volto a garantire un accesso equo e sicuro per tutti”.