Crisi filiera agricola, Savarino: “Appena insediati faremo la nostra parte”

“Condivido l’allarme lanciato dall’Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio di Agrigento: il comparto agricolo locale è in piena sofferenza e vanno individuate misure urgenti a sostegno del settore, a livello regionale, nazionale ed europeo”. Lo dice il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Giusi Savarino che continua: “Una vera e propria emergenza agricola con costi produttivi insostenibili e rischio di imponenti perdite, a cui si sommano il caro energia, il caro materie prime con i relativi rincari. Salvaguardare il nostro territorio con le sue eccellenze dell’agricoltura richiede l’individuazione di impellenti e tangibili soluzioni di cui mi farò portavoce. Appena insediati faremo la nostra parte al fianco del territorio”. I sindaci hanno chiesto un tavolo tecnico composto dalle istituzioni regionali, nazionali ed europee, oltre che dei territori, finalizzato a fronteggiare l’attuale emergenza.Servono, hanno detto tutti i sindaci intervenuti in una assemblea al Libero consorzio, interventi immediati per sostenere l’emergenza e le aziende, ma anche e soprattutto interventi strutturali attesi ormai da troppi anni.