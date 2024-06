Gramaglia: “Non possiamo più tollerare giochi politici. Serve un’azione immediata per garantire la stabilità della città”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia denuncia la crisi politica ad Agrigento e chiede al Sindaco Miccichè decisioni urgenti per superare l’impasse.

La bocciatura del “Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026” nel consiglio comunale di ieri sera ha segnato il crollo della maggioranza a sostegno della Giunta Miccichè. Questa situazione non può più essere ignorata dall’Amministrazione e dal Sindaco, che devono affrontare con urgenza la crisi politica ormai evidente. A sostenerlo è il Capogruppo di Fratelli d’Italia, il consigliere comunale Simone Gramaglia, che aggiunge:

“In un momento di grande difficoltà, mentre la città si prepara all’importante sfida della Capitale italiana della Cultura e alla realizzazione di progetti come l’illuminazione dello Stadio Esseneto, è inaccettabile che i componenti degli altri partiti di maggioranza ostacolino il progresso bocciando provvedimenti cruciali. Questo comportamento e atteggiamento ostruzionistico, legato a un vecchio modo di fare politica, tenuto da parte dei consiglieri comunali, compromette il bilancio e paralizza l’amministrazione comunale.

Chiediamo al Sindaco Miccichè di riconoscere la gravità della situazione e di prendere le necessarie decisioni. Fratelli d’Italia, sin dall’inizio di questa amministrazione, ha sempre agito con serietà, lealtà e coerenza lavorando per il bene dei cittadini nonostante le difficoltà.

La situazione è diventata insostenibile. Non possiamo più tollerare giochi politici che impediscono la crescita e lo sviluppo della nostra città. Siamo delusi e preoccupati per l’attuale compagine amministrativa, che non garantisce la realizzazione tempestiva dei progetti essenziali per il benessere collettivo.

Fratelli d’Italia attualmente è in giunta con tre assessori. La nota diffusa è stata firmata anche dall’assessore Gerlano Piparo, dall’assessore Costantino Ciulla, dall’assessore Gioacchino Alfano e dal segretario provinciale Barba.

Nella sessione cruciale del consiglio comunale di ieri sera, i rappresentanti delle diverse fazioni politiche hanno espresso chiaramente le loro posizioni riguardo al “Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026”.

Pasquale Spataro e Roberta Zicari hanno espresso voto contrario. Calogero Firetto, Marco Vullo, Teresa Nobile, Mario Fontana, Francesco Alfano, Giovanni Civiltà, Claudia Alongi, Pietro Vitellaro, Margherita Bruccoleri, e Alessia Bongiovì erano assenti. Angelo Vaccarello, Flavia Contino, Giuseppe La Felice, Valentina Cirino, Antonio Costanza, e Sergio Burgio si sono astenuti. Alessandro Sollano, Davide Cacciatore, Antonino Amato, Simone Gramaglia, Ilaria Settembrino, e Gerlando Piparo hanno votato a favore.

Questo voto ha evidenziato le profonde divisioni all’interno del consiglio comunale riguardo alla gestione delle opere pubbliche e ha contribuito a mettere in luce le tensioni politiche attualmente in corso ad Agrigento. Resta da vedere come queste dinamiche influenzeranno il futuro delle decisioni amministrative nella città.