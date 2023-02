Cresce l’attesa per il concerto di Francesco Buzzurro “Un’orchestra a sei corde” in programma al Teatro Pirandello sabato 25 febbraio alle 20,30. Secondo gli organizzatori si preannuncia una serata di grande musica per la quale si punta ad un altro sold out. Si ricorda che sul sito ufficiale www.fondazioneteatropirandello.it sezione biglietteria online è possibile scegliere il posto ed acquistare il biglietto.