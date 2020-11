Cresce in provincia di Agrigento la rete dei circoli Arci

AGRIGENTO. La presidente provinciale dell’Arci di Agrigento, Angela Galvano esprime compiacimento per la crescita in Provincia di Agrigento della rete dei Circoli Arci ed afferma: “ciò rappresenta un importante segnale di impegno sociale e culturale a voler essere presenti ed operativi nelle nostre comunità cittadine in un momento storico in cui le difficoltà del mondo dell’associazionismo, a causa dell’emergenza Covid-19, sono notevoli e fortemente limitative”.

Galvano continua: “ insieme al Direttivo e al Consiglio territoriale della Provincia di Agrigento, do’ il benvenuto al nuovo Circolo Arci “Amici della musica di Casteltermini” che contribuisce a rafforzarci in termini di risorse umane ed idee, augurando buon lavoro alla sua presidente Sara Nobile e la vicepresidente Daisy Chianetta , nonché agli altri componenti del loro Direttivo per questo nuovo cammino che le vedrà impegnate, in particolar modo, nella promozione, sviluppo, diffusione e valorizzazione della cultura musicale, letteraria ed artistica proponendosi come luogo di incontro ed aggregazione, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente”.