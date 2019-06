Cremona porta la solidarietà degli avvocati agrigentini a Patronaggio

AGRIGENTO. “Signor procuratore, apprendo da organi di stampa della minaccia che è stata rivolta ad ella ed alla sua famiglia e condanno con forza l’inqualificabile gesto che offende la società civile, lo Stato e le sue istituzioni”.

Lo scrive il presidente dell’Ordine degli avvocati, Calogero Cremona in una lettera indirizzata al capo della Procura agrigentina, Luigi Patronaggio, bersaglio di una nuova intimidazione.

“A nome mio personale, del Consiglio tutto, dell’Ordine degli Avvocati che rappresento le esprimo la massima vicinanza e sicuro interprete di tutto il foro formulo una ferma condanna, umana, civile e giuridica, nei confronti del grave crimine segno di mancanza, non solo del senso dello Stato e delle Istituzioni, ma ancora quello che è più grave della capacità di vivere in uno stato democratico e di diritto dove le idee, il dissenso, la diversità di pensiero si devono far valere con la forza dei propri argomenti. Il Foro di Agrigento condanna, senza scusante alcuna, tali gesti criminali e desidera esprimere la sua più viva vicinanza all’uomo, alla sua famiglia e all’istituzione”.