Crema Antirughe: è davvero efficace come dicono ?

Le rughe compaiono con il passare degli anni. L’invecchiamento cutaneo è un processo fisiologico e interessa tutti, indistintamente. C’è da dire però che alcune persone hanno a che fare con le rughe prima, un po’ per una una questione di genetica un po’ perché hanno condotto uno stile di vita sbagliato.

Alcuni prodotti possono infatti far rallentare la comparsa delle rughe, intervenendo sull’epidermide e offrendogli quelle sostanze di cui diventa giorno dopo giorno più carente e che provocano infatti la comparsa dei segni del tempo.

Questa crema Goji Cream la potete usare sul collo e sul viso ma per avere buoni risultati dovete usarla ogni giorno. Grazie alla comoda chiusura a tappo, il barattolo potete portarlo con voi ovunque andate.

Ma quali sono i vantaggi di un utilizzo costante? Come prima cosa intervenite su una maggior produzione di collagene. Questo rallenta la formazione delle rughe. Inoltre offre una maggior lucentezza e idratazione.

Molte persone l’hanno scelta perché ultimamente si sente parlare molto bene di lei. Le persone che l’hanno provata hanno lasciato recensioni positive e questo sicuramente ha contribuito alla sua buona fama. Non dimentichiamoci poi che contiene solo ingredienti naturali, non ci sono tracce di animali al suo interno e non viene testata sugli animali. Tutti aspetti che oggi influiscono molto quando si tratta di scegliere una crema invece che un’altra.

Come dicevamo va usata ogni giorno. Solo l’applicazione costante permette di raggiungere ottimi risultati. Prima di applicarla, lavate bene viso e collo con prodotti adatti al vostro tipo di pelle. Prendete una noce di crema e massaggiatela fino al completo assorbimento.

I test clinici effettuati hanno dimostrato i benefici di questo prodotto, il quale non ha particolari controindicazioni ed effetti collaterali. Ovviamente dovete star attenti agli ingredienti se siete allergici a qualche sostanza. Non dovete però applicarla dove ci sono escoriazioni e lesioni. Dovete usarla solo come descritto sulla confezione.

Ricordatevi comunque che non basta una crema a sconfiggere le rughe. Prima di tutto è un processo fisiologico ed evitare completamente di averle non è possibile. Ciò che potete fare però è curare la pelle in modo tale da mantenerla giovane a lungo ed arrivare alla vecchiaia con una pelle bella, poco segnata dal tempo.

Per ottenere un risultato del genere senza dover ricorrere a iniezioni e operazioni, dovete anche seguire uno stile di vita sano. Dovete bere molta acqua ogni giorno, evitare gli alcolici che portano alla disidratazione cutanea, evitare di fumare e proteggere la pelle dal fumo passivo e dallo smog. Il fumo e l’inquinamento provocano l’ossidazione cellulare, dannosa non solo per la bellezza della pelle ma anche per l’intera salute dell’organismo.

Infine, per mantenere la pelle in buona salute e prevenire le rughe, così come le macchie cutanee, dovete proteggerla dal sole. I raggi UV la danneggiano. Non significa che dovete evitare di andare al mare ma semplicemente prendere il sole nelle ore meno calde e sempre usando delle creme protettrici.