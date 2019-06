CREDITO AL CONSUMO: ANCHE AD AGRIGENTO IL SERVIZIO TRASPARENZA DI FEDERCONSUMATORI. LA ROSA: OFFRIREMO ASSISTENZA AI CREDITORI PER VERIFICARE COSTI E INTERESSI.

E’ pienamente attivo anche il Provincia di Agrigento il “Servizio Trasparenza” che Federconsumatori, insieme alla CGIL, offre ai suoi iscritti che hanno bisogno di assistenza tecnica per verificare la correttezza dell’operato di banche e finanziarie nella gestione delle pratiche di credito al consumo e cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Ad illustrarne il funzionamento, questa mattina presso la sede di Federconsumatori Sciacca, è stato il presidente regionale dell’associazione di tutela dei consumatori Alfio La Rosa.

All’incontro, al quale ha partecipato la stampa locale agrigentina, erano presenti anche Massimo Raso, segretario generale CGIL Agrigento, Matteo Lo Raso, responsabile Federconsumatori Ribera, Angelo Pisano, responsabile Federconsumatori Licata, Luigi Licari, responsabile Federconsumatori Sciacca.

L’occasione è stata utile anche per annunciare l’apertura di una nuova sezione di Federconsumatori in Provincia di Agrigento, quella di Ribera, che sarà attiva a partire da lunedì prossimo. Anche a Ribera, come ad Agrigento, Licata e Sciacca, i cittadini potranno rivolgersi ai rappresentanti di Federconsumatori negli orari di ricevimento per ottenere assistenza sui propri contratti di credito e verificare se l’istituto finanziario si è comportato in modo corretto o ha applicato tassi di interesse e/o costi non dovuti.

“Il Servizio Trasparenza, che noi di Federconsumatori offriamo ai nostri iscritti in collaborazione con la CGIL, è uno strumento utilissimo per verificare se i cittadini stanno pagando più del dovuto alle banche o alle finanziarie – spiega Alfio La Rosa – In particolare ad Agrigento, dove dalla nostra ultima rilevazione risulta un forte ricorso al credito al consumo, più alto rispetto alla media rilevata nel resto della Sicilia“.

Di seguito, tutti i riferimenti e gli orari di ricevimento dei 4 sportelli Federconsumatori in Provincia di Agrigento:

– Federconsumatori Agrigento Via M. Cimarra, 19 – 92100 Agrigento

Tel. 0922 080409 – Fax 0922 1836053 Email: federconsumatoriagrigento@gmail.com

ORARI DI RICEVIMENTO: Martedì e Venerdì 16.30 – 18.30

– Federconsumatori Licata Corso Umberto, 165 – 92027 Licata

Tel. 3281379413 – Email: federconsumatorilicata@gmail.com

ORARI DI RICEVIMENTO: Giovedì 17.00 – 19.00

– Federconsumatori Ribera Corso Umberto I, 10 – 92016 Ribera

Tel. 0925 450047 – Email: federconsumatoriribera@gmail.com

ORARI DI RICEVIMENTO: Lunedì e Mercoledì 16.00 – 18.00

– Federconsumatori Sciacca Via Madonna della Rocca, 16 – 92019 Sciacca

Tel. 3208884956 – Email: Federconsumatori.Sciacca@virgilio.it

ORARI DI RICEVIMENTO: Lunedì e Giovedì 11.00 – 13.00 Mercoledì 17.00 – 19.00