Se pensiamo che solo la perdita di peso in se non sia uno dei processi più facili da intraprendere, anche aumentare la massa muscolare non è sicuramente una passeggiata.

Pensandoci bene i due obiettivi vanno di pari passo. Infatti l’aumento della massa magra corporea non solo rende la nostra figura davvero invidiabile, ma va ad agire velocizzando il nostro metabolismo. Risultato? Il nostro organismo riesce a bruciare una maggiore quantità di calorie ingerite innescando il deficit calorico alla base del dimagrimento.

Questo processo è da tenere bene in mente quando si decide di iniziare un percorso caratterizzato da una corretta alimentazione ed esercizio fisico. Spesso infatti, soprattutto nella mentalità delle donne, si guarda con diffidenza l’aumento muscolare (“voglio dimagrire e non diventare grossa”) senza tenere in considerazione che per ottenere risultati duraturi questo sia inevitabile (fidatevi, che per diventare “grosse” ci vuole un lavoro tecnico e alimentare non indifferente, quindi non correte rischi).

Come aumentare la massa muscolare?

Alla base di qualsiasi risultato sano e a lungo termine un’alimentazione sana ed equilibrata (ricordatevi che la dieta deve comprendere proteine, grassi e anche carboidrati) e un buon esercizio fisico (dove non deve mandare un allenamento con i pesi) fanno da padroni.

Il consiglio è sempre quello di farsi predisporre una scheda con esercizi e carichi allenanti e una dieta che segua quello che è il dispendio energetico, necessario al nuovo regime fisico.

La Creatina Monoidrato, l’alleato più efficace per aumentare la massa magra

Per raggiungere maggiori risultati esistono dei prodotti, del tutto naturali, adatti sia per uomini che donne, che non solo aumentano visibilmente le tue prestazioni sportive ma vanno ad agire direttamente sulla massa muscolare e favorendone la crescita più rapida.

Nel mondo delle palestre, l’utilizzo della creatina monoidrato è molto diffuso (anzi il più diffuso) sia per la sicurezza dell’assunzione e sia per i risultati accertati e visibili sia fisicamente che al livello di prestazione.

Bisogna però qui sfatare un mito, la creatina monoidrato non è una sostanza dopante e non ha effetti collaterali, come spesso viene erroneamente considerata. Pensiamo solo che alimenti come la carne e il pesce sono ricchi di questo componente.

Cos’è la Creatina Monoidrato?

Si tratta di acido sintetizzato dal nostro organismo, collocato nelle cellule muscolari del nostro corpo, composto da 3 aminoacidi: arginina, glicina e metionina.

Questo acido, prodotto nel fegato, nei reni e nel pancreas, va ad agire direttamente sull’aumento della massa muscolare, sul recupero post-workout, ed aumenta la performance durante l’allenamento.

Quando e come assumerla?

Presente sotto forma di polvere, la creatina monoidrato è consigliabile assumerla quando si svolge uno stile di vita attivo e sotto periodi di allenamenti intensivi.

Per una persona adulta, sono consigliati 6g di creatina al giorno, nei giorni in cui ci si allena (da suddividere in 3g al mattino e 3g post allenamento), possibilmente accompagnati con una bevanda densa (centrifughe, latti vegetali).

Nei giorni di scarico invece, basta un quantitativo da 3g al giorno.

Non avendo effetti collaterali, la creatina va assunta quotidianamente anche se, un’assunzione per un periodo di tempo prolungato, è consigliato sempre sentire il parere del tuo medico.

Assumendo creatina puoi potenziare le tue prestazioni sportive del 10-15%;

tuttavia, un’alimentazione equilibrata e sana, insieme a un allenamento regolare, rimangono i presupposti necessari perché la creatina faccia effetto.