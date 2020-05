Covid19, un App per andare al mare in sicurezza – VIDEO

– Per evitare il flusso nella zona ristorazione, è possibile usufruire del servizio direttamente in piaggia. È cura del ristoratore applicare tutte le regole igienico sanitarie previste per il cibo da asporto.

Riteniamo che:

– Vengano disposte delle regole in deroga alle attuali norme.

– Le autorizzazioni necessarie non subiscano l’iter attuale, ma vengano rese attive tramite autocertificazioni (naturalmente soggette a controllo).

– I concessionari delle aree demaniali possano aver riconosciuto l’autorità per poter fare rispettare le regole;

– Sia indispensabile che venga delimitato, con boe ben visibili, oltre la parte più profonda del mare (acqua sicura) anche le parti laterali e la battigia in modo che il personale, bagnini o steward, possano fare rispettare le regole;

La nostra APP “ IOESCO” potrebbe garantire il flusso giornaliero certificato, sia per la parte libera che per gli stabilimenti. Ne potrebbero fare uso anche i comuni in tutte quelle spiagge che non saranno sotto gestione dei concessionari degli stabilimenti. Ampliandone le attività, come meglio evidenziato nella simulazione, si possono gestire tutte quelle attività turistiche del territorio.

Concludendo,

è palese che il gestore della concessione sarà tenuto ad osservare tutte le disposizioni successive che saranno ordinate dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Regione, dalla Capitaneria di Porto o dai dirigenti dell’ASP territoriale di competenza.