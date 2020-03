Covid19, Sindacato Medici Italiani della Regione Sicilia scrive a Musumeci e Razza

Nota – Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Agrigento Oggi:

Il Dott. Giuseppe Catania Specialista in pneumologia Segretario del Sindacato Medici Italiani – Regione Sicilia – scrive al presidente della Regione Presidente Musumeci.

ho avuto modo di condividere ed apprezzare i suoi significativi sforzi nel fronteggiare l’emergenza sanitaria che tanto ci sta inquietando, non tanto per le sue recenti ordinanze volte alla tutela della salute dei cittadini e di quella degli operatori del comparto sanitario regionale, quanto per i suoi accorati appelli e la sua incessante e costante azione profusa fin dalle prime avvisaglie dell’emergenza.

Mi permetto, dunque, di “rubare” pochissimi minuti del Suo tempo con il solo scopo di manifestarLe il mio contributo su come ancor più valorizzare sul piano della prevenzione le misure già adottate.

Con grande disappunto assisto sui social ai capannelli di persone che spesso si creano davanti ai negozi e soprattutto davanti ai supermercati. Questi ultimi, in virtù degli allarmanti passa parola sempre in voga sui vari social, sono insensatamente presi da un assalto ingiustificato, favorendo la trasmissione e la diffusione del virus tra le persone e il personale in forza in queste sensibili strutture.

Desidero, pertanto, sottoporre alla Sua attenzione il mio modesto contributo pur sapendo delle forti resistenze che incontrerà nella disposizione di regole ancor più stringenti.

Tante catene di supermercati sono attrezzati per fornire alla propria utenza il servizio della “spesa a domicilio” tramite una apposita app che viene installata sul cellulare.

Pertanto, in virtù della straordinarietà dell’emergenza che ci investe diventa auspicabile, se non necessario, che almeno i cartelli che da tempo forniscono questo tipo di servizio e, quindi, logisticamente già preparati, si attivino per estendere tale modalità a tutti coloro che hanno la possibilità di prenotare online la spesa, ritirandola poi presso il loro punto vendita.

Con tutte le difficoltà che l’operazione comporta nella fase preliminare di sensibilizzazione delle Parti, occorre incentivare il ritiro degli ordini nella parte più esterna della struttura, organizzando il cliente a seguire un percorso opportunamente delimitato che favorisce le distanze imposte e che lo condurrà in sicurezza fino alle casse, evitando qualsiasi possibilità di assembramento o di contatto casuale.

Una modalità certo più restrittiva e di impegnativa attuazione, ma anch’essa fondamentale per il contenimento della diffusione del virus, tenuto conto della maggiore sicurezza sia per l’utenza che per il personale e, atteso, che il contagio di uno degli addetti attiverà le immediate procedure di chiusura del punto vendita generando non solo maggiori perdite per il cartello rispetto alla misura imposta, ma anche una maggiore congestione del servizio sanitario regionale in un momento di massima emergenza.

Le auguro un sereno e proficuo lavoro.

Dott. Giuseppe Catania

Segretario Sindacato Medici Italiani Regione Sicilia