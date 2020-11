Covid19, ottava vittima a Sambuca. A Santa Margherita e Licata contagiati 5 bambini

Un’altra vittima nell’Agrigentino, precisamente l’ottava a Sambuca di Sicilia, e tanti altri nuovi tamponi positivi, tra questi anche una bambina di due anni.

E’ deceduto un sessantasettenne di Sambuca di Sicilia risultato positivo al Covid. Era ricoverato nel reparto di Rianimazione all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Nelle ultime ore le condizioni dell’uomo si erano aggravate.

Pare non accusasse particolari patologie pregresse. E’ l’ottava vittima a Sambuca di Sicilia per Covid.

E cinque nuovi casi di positività da Covid a Santa Margherita Belice. Si tratta di tre donne, rispettivamente di 88, 62 e 37 anni, di un uomo di 48 anni, e una bambina di 2 anni.

Tutti quanti si trovano a casa in quarantena con sorveglianza attiva. Al momento a Santa Margherita Belice ci sono dunque 43 casi confermati di Coronavirus.

Tra l’ultimo weekend e oggi complessivamente si sono registrati otto i positivi al Covid-19, a Canicattì. Uno di questi si trova ricoverato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Mentre gli altri che hanno contratto il virus, in buone condizioni, sono in isolamento domiciliare. A Canicattì l’Asp ha comunicato un’avvenuta guarigione.

Altri otto positivi al Covid-19 a Licata, che sale a quota 47 attuali contagiati. I nuovi soggetti positivi hanno l’obbligo di isolamento domiciliare. E sono tre bambini di 10 anni, e uno di 12 anni, e poi ancora una 17enne, un 22enne, una 43enne e un 66enne.

C’è un nuovo caso anche a Palma di Montechiaro. E si tratta di un focolaio già esistente. Le persone attualmente positive al virus sono in tutto 16.

Un nuovo positivo a Campobello di Licata. È in isolamento da diversi giorni e sta bene.