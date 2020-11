Covid19, la Sicilia zona “arancione”: chiudono diverse attività. Vietato spostarsi da un comune all’altro

La Sicilia è stata classificata zona “arancione”. In breve: le nuove regole impongono il “coprifuoco” dalle 22 alle 5; bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie resteranno chiusi sempre, e non più solo dopo le 18. Ok all’asporto, ma solo fino alle 22, e con il divieto di consumare sul posto, o nelle vicinanze del locale; Centri commerciali chiusi sabato e domenica.

Vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio, salvo comprovate ragioni di lavoro, studio, salute. Sulla scuola: didattica a distanza per le superiori. In presenza fino alla terza media.