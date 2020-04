Covid19, immigrazione e povertà, alle 13 torniamo in diretta con Domenico Vecchio – VIDEO

Abbiamo pensato di ritornare a incontrarci, dopo qualche giorno di sosta dovuti alla festa della Pasqua vissuta quest’anno in maniera surreale, per fare il punto della situazione in città e in provincia, sull’emergenza Coronavirus.

Intanto cominciamo dal dato confortante: ieri non si sono registrati nuovi casi ad Agrigento mentre in tutta la provincia ci sono stati solo due casi nuovi in più. Questo certamente non significa che la pandemia è finita, anche perché i dati nel resto del Mondo sono drammatici e purtroppo ancora in crescita, ma soltanto che nella nostra provincia il contagio è ancora abbastanza contenuto. E questo ci spinge a pensare che le misure di contenimento nel nostro territorio stanno avendo riscontri positivi e che quindi bisogna continuare a stare a casa, con piccole eccezioni per lavoro o per motivi particolari.

L’unica preoccupazione che si è avvertita in questi giorni è stata legata ai due sbarchi di migranti a Lampedusa, poi trasferiti a Porto Empedocle e da qui a Pozzallo prima e a Siculiana dopo. Quando si è scoperto che un ragazzo sbarcato è risultato positivo al Coronavirus, è scoppiata la contestazione. E mentre la Procura di Agrigento apriva un’inchiesta, i sindaci di Lampedusa, Porto Empedocle e Siculiana hanno avviato una protesta contro il Governo nazionale e Regionale, per sollecitare il blocco degli sbarchi sulle coste siciliane.

E sarà questo uno dei primi problemi che dovrà affrontare il nuovo prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, che proprio ieri, si è insediata nella prefettura di Piazza Vittorio Emanuele. Una emergenza legata alla paura per l’aumento di contagi e che invece la popolazione, che continua a stare a casa, vorrebbe evitare.

Ma il nuovo prefetto dovrà occuparsi anche della situazione dei due ospedali covid, pronti ma non ancora utilizzati, della mancanza di strumenti di protezione per tutti, in vista anche della graduale ripresa che dovrebbe avvenire a maggio e della povertà, che questa pandemia ha fatto emergere in maniera drammatica in questi giorni di festa.

Insomma tanta carne al fuoco, in senso metaforico, per il nostro rappresentante del Governo, prima dell’estate