Covid19, altri due tamponi positivi e 170 guariti

Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati altri due nuovi casi di Coronavirus (su 1858 esiti di tamponi). Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati in Sicilia sono stati 186.253: di queste sono risultate positive 3.464.

Attualmente sono ancora contagiate 637 persone (-168 rispetto a ieri), 2.547 sono guarite e 280 decedute.

Degli attuali 637 casi positivi, 27 pazienti sono ricoverati – 3 in terapia intensiva – mentre 610 si trovano in isolamento domiciliare. Il boom dei guariti (170 persone) è probabilmente dovuto ad un aggiornamento dei dati di alcune Asp che non avevano ancora comunicato alcuni numeri ufficiali alla Regione.