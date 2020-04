Covid19, ad Agrigento si registra il primo guarito

Ad Agrigento si registra il primo guarito, un giovane che accusava evidenti sintomi del coronavirus con febbre e problemi respiratori. Nessun nuovo caso di positività al Covid -19. I nuovi casi in provincia sono 120, contro i 116 di ieri. In lenta ma costante crescita. In Sicilia 62 nuovi casi contro i 70 di ieri; sei morti contro i 10 di ieri; 22 guariti contro i 35 di ieri e 4 posti in meno in terapia intensiva. In Italia 4.694 nuovi casi. I morti di nuovo in aumento, 619 in un giorno contro i 570 di ieri. In terapia intensiva si registra un meno 116. Il coronavirus non perdona. Trova ancora la sua strada per mietere vittime e contagiare persone. Non abbassate la guardia. State attenti. Buona Pasqua a tutti.