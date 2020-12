Covid: verso stretta Natale ma ancora confronto nel governO

Zona rossa nei giorni piu’ critici, ovvero quelli a cavallo di Natale, Capodanno ed Epifania, non quindi una ‘chiusura’ generalizzata dal 24 al 7 gennaio. Il governo sta lavorando su questa ipotesi che sarebbe stata avanzata dal presidente del Consiglio Conte. Ma il confronto nell’esecutivo e’ ancora aperto e dovrebbe esserci un nuovo vertice al quale potrebbe partecipare anche la capo delegazione di Iv, Bellanova che stasera tornera’ da Bruxelles. Conte da giorni ai suoi interlocutori ribadisce le sue perplessita’ sulla necessita’ di tenere gli italiani chiusi per cosi’ lungo tempo in casa, ma l’ala rigorista insiste sulla possibilita’ di una stretta per tutti i giorni delle festivita’. Possibile comunque che si arrivi ad un compromesso, anche se non c’e’ stata alcuna decisione, in attesa pure dell’incontro di domani con i governatori nella conferenza Stato-Regioni.