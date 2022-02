Covid, variante Omicron predominante con il 97 per cento dei contagi

Omicron è responsabile del 97,3 per cento dei contagi, mentre il restante 2,7 è imputabile alla variante Delta del SarsCov19. Sono i risultati dell’ultima indagine sulla Sicilia disposta dal Ministero alla Salute il 31 gennaio. Omicron è predominante, come nel resto delle altre regioni italiane dove però è al 99 per cento. Significa che nell’isola Delta circola ancora, anche se in misura minore. I campioni sequenziati dai 5 laboratori regionali autorizzati sono in tutto 185. Di questi, 180 sono risultati positivi a Omicron e 5 a Delta. Non si registra la presenza di altre varianti del virus.