Covid, vaccino obbligatorio per gli over 50: boom di prenotazioni

E’ in vigore da oggi, sabato 8 gennaio, il nuovo decreto legge anti-Covid, che annovera fra le misure anche l’obbligo vaccinale per gli over 50. In Sicilia sono circa 200mila le persone che dovranno mettersi in regola per non rischiare la multa da 100 euro.

La prima conseguenza delle nuove norme è il boom di prenotazioni negli hub. È il chiaro segnale che è scattata la corsa al vaccino e che il nuovo decreto sembra possa centrare l’obiettivo: ridurre il numero dei no vax, soprattutto nelle fasce di età più a rischio, e provare ad alleggerire la pressione sugli ospedali.