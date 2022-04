Covid: una vittima ad Agrigento, e 319 nuovi positivi

C’è una nuova vittima per Covid ad Agrigento, e diagnosticati 319 nuovi casi positivi, a fronte di 648 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 83.397 (1 marzo 2020 – 10 aprile 2022). In totale i guariti sono 71.415. Gli attuali positivi salgono a 11.464, di cui 11.418 in isolamento domiciliare, e 46 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 17 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 27 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 518 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 371.484 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 10 aprile 2022 sono 1.759.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 10 aprile: Agrigento 11.167 (1.759 attuali contagiati, 9.359 guariti e 49 deceduti); Alessandria della Rocca 401 (47 attuali contagiati, 353 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.439 (293 attuali contagiati, 1.140 guariti e 6 deceduti); Bivona 512 (90 attuali contagiati, 421 guariti e 1 deceduto); Burgio 331 (66 attuali contagiati, 262 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 278 (32 attuali contagiati, 243 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 477 (52 attuali contagiati, 419 guariti, e 6 deceduti); Camastra 454 (52 attuali contagiati, 396 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.291 (119 attuali contagiati, 1.170 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.115 (207 attuali contagiati, 1.890 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.576 (1.046 attuali contagiati, 7.474 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.464 (211 attuali contagiati, 1.246 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 623 (89 attuali contagiati, 528 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 620 (80 attuali contagiati, 536 guariti e 4 deceduti); Cianciana 619 (126 attuali contagiati, 487 guariti e 6 deceduti); Comitini 188 (31 attuali contagiati, e 157 guariti); Favara 7.930 (1.259 attuali contagiati, 6.640 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.017 (120 attuali contagiati, 894 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 235 (33 attuali contagiati, 201 guariti e 1 deceduto); Licata 6.685 (982 attuali contagiati, 5.664 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 250 (60 attuali contagiati, 189 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.923 (337 attuali contagiati, 1.571 guariti e 15 deceduti); Montallegro 487 ( 63 attuali contagiati, 417 guariti e 7 deceduti); Montevago 344 (70 attuali contagiati, 272 guariti e 2 deceduti); Naro 1.250 (169 attuali contagiati, 1.068 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.338 (586 attuali contagiati, 4.717 guariti e 35 deceduti); Porto Empedocle 3.463 (497 attuali contagiati, 2.949 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.530 (151 attuali contagiati, 1.374 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.495 (335 attuali contagiati, 2.142 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.388 (190 attuali contagiati, 2.184 guariti, 14 deceduti); Realmonte 962 (171 attuali contagiati, 787 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.827 (223 attuali contagiati, 3.572 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 583 (77 attuali contagiati, 479 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 486 (102 attuali contagiati, 375 guariti, e 9 deceduti); San Giovanni Gemini 1.447 (149 attuali contagiati, 1.292 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 218 (42 attuali contagiati, e 176 guariti); Santa Elisabetta 366 (81 attuali contagiati, 284 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.072 (173 attuali contagiati, 889 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 573 (59 attuali contagiati, 511 guariti e 3 deceduti); Sciacca 6.127 (1.041 attuali contagiati, 5.042 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.094 (137 attuali contagiati, 951 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 202 (47 attuali contagiati, 154 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.