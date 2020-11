Covid, un morto a Palma. Nuovi contagi a Campobello, Canicattì, Sambuca e Sciacca

L‘Asp di Agrigento non ha comunicato i dati giornalieri sul Covid-19, perché “sono in corso verifiche al sistema”. Tra le poche notizie presenti sul report c’è un deceduto a Palma di Montechiaro, e gli unici due positivi registrati, nelle ultime 24 ore, sono entrambi ricoverati. Una buona notizie registrati 90 guariti.

In attesa del rispristino del terminale, anche oggi, non sono mancati i casi di contagio in provincia di Agrigento. A Campobello di Licata si aspetta l’ufficializzazione degli oltre cinquanta casi di Coronavirus nella casa di riposto. Il sindaco Giovanni Picone, ha annunciato 4 nuovi casi. Complessivamente sono 41 gli attuali positivi. “Aspettiamo le notifiche ufficiali di altre persone oltre a quelle della casa di riposo. I positivi notificati in questi giorni erano già a nostra conoscenza e da tempo erano posti in isolamento. C’è una bella notizia, tra le persone positive, una nostra concittadina ha partorito un bel bambino. Al piccolo, al papà, alla mamma e ai loro familiari i miei migliori auguri”, dice il primo cittadino.

Tampone positivo per altre 11 persone residenti a Canicattì. Mentre 8 i cittadini sono guariti. Pertanto il numero degli attuali positivi a Canicattì sale a 151.

Ci sono altri 6 nuovi casi positivi al Covid-19 a Sambuca di Sicilia. Si tratta di quattro componenti dello stesso nucleo familiare, una signora di 39 anni, e una di 70 anni, già in quarantena da alcuni giorni. C’è una persona guarita.

A Sciacca sono risultati positivi 7 soggetti, tre uomini e quattro donne. L’età è uno di 81 anni, due di 65, uno di 38, uno di 37, uno di 29, uno di 35. I casi di oggi sembrano non essere riconducibili a focolai domestici. Dall’inizio della pandemia ad oggi, Sciacca ha avuto complessivamente 185 casi. Di questi, 120 sono guariti, mentre 8 sono deceduti. Gli attuali contagiati sono 57.

E sei nuovi contagi a Santa Margherita Belice e 10 guariti.

Sul fronte Covid 19 a Licata ci sono 3 nuovi positivi, ma ben 6 sono guariti. La curva del contagio, comunque, continua a scendere. Gli attuali positivi sono 59.