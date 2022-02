Covid, ultime decisioni: ecco cosa cambia

Super Green Pass con durata illimitata, nuovo sistema per le quarantene, dimezzate a cinque giorni per i non vaccinati, e per le Dad, con gli studenti che torneranno quasi tutti in classe. E addio, poi, all’obbligo delle mascherine all’aperto in zona bianca da venerdì prossimo. Sempre venerdì riapriranno le discoteche con certificato rafforzato, mascherine, ma non in pista, e capienza al 50 per cento.

Un’altra data importante sarà quella del 15 febbraio, quando scatterà l’obbligo del Super pass al lavoro per gli ultracinquantenni. Già da lunedì 14 febbraio la Sicilia, comunque, potrebbe tornare in zona gialla. Un’altra data da seguire sarà però quella con la scadenza dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo.

L’ultima misura a cadere sarà probabilmente il certificato verde: ad avviso di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, bisognerà mantenerlo almeno per tutta l’estate. Ma è ormai certo che dopo marzo, in qualsiasi caso, il Green pass dovrà ancora essere utilizzato per diversi mesi.

Di fronte al rischio di nuove varianti, il suggerimento sarebbe quello di mantenere l’attuale sistema di restrizioni per i non vaccinati oltre il 15 giugno prossimo, data in cui è al momento prevista la scadenza dell’obbligo della dose per gli over 50.