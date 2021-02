Covid. Troppi contagi a Siculiana, consiglieri chiedono chiusura delle scuole

Nelle ultime settimane, Siculiana ha registrato un’impennata di contagi da Covid 19. I consiglieri di minoranza scrivono al Sindaco Zambito per chiedere la chiusura delle scuole: “siamo certi – scrivono- che le misure di prevenzione adottate in ambito scolastico non sono state mai disattese, ma il virus è entrato nelle nostre scuole e di conseguenza molti bambini l’on hanno contratto e sono stati posti in quarantena ed isolamento. Inutile negare che il contagio è sempre dietro l’angolo e gli assembramenti che inevitabilmente si vengono a creare potrebbero essere sicure vie di contagio. Per questo, noi consiglieri di minoranza, nel farci portavoce delle istanze di molte mamme, sollecitiamo un’immediata chiusura delle scuole ( materna , elementari e medie ) ed uno screening generale sull’intera popolazione al fine del tracciamento del virus.

Con conseguente riapertura delle scuole solo dopo avere verificato che l’indice di contagio nel nostro paese si sia abbassato. Riteniamo doveroso specificare che il diritto allo studio sia importante , che i bambini ed i ragazzi abbiano bisogno della scuola , ma che il diritto alla salute lo sia di più.”

I consiglieri chiedono anche drive in per screening di massa a tutta la popolazione.