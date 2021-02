Sono 83 oggi i positivi totali riscontrati ieri ad Agrigento. Tre casi in più rispetto al giorno precedente mentre si registrano 12 guariti. Sei sono ricoverati al San Giovanni di Dio (3 in degenza ordinaria, due in terapia intensiva e uno in ospedale fuori Asp). Un è ricoverato in Hotel Covid mentre 76 sono in trattamento domiciliare.