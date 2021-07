Covid, tanti ragazzi positivi con la variante Delta

Da alcuni giorni in Sicilia i contagi da Covid sono sopra i duecento giornalieri, e sono in aumento fra i ragazzi dai 14 ai 20 anni. Contraggono soprattutto la variante Delta, e c’è il rischio che possono trasmettere il virus, soprattutto agli over 60, non ancora vaccinati.

E tra due mesi (16 settembre) si torna a scuola. Secondo il Ministero della Salute, l’Isola è maglia “nera”. Sono immunizzati solo 50 docenti su 100, e 20 studenti su 100. Se i dati non cambiano, si potrebbe tornare alla didattica a distanza.

“La speranza è quella di consentire a tutti i ragazzi di tornare fra i banchi, pandemia permettendo”, ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci.