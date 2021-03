Covid, studente positivo nel plesso Castagnolo: disposta chiusura per sanificazione

C’è un caso di un alunno positivo al Covid e anche il plesso Castagnolo, che fa capo all’istituto comprensivo Esseneto, chiude da domani a venerdì 26 marzo prossimo per sanificazione.Lo prevede un’ordinanza del sindaco di Agrigento, Franco Micciché. “E’ pervenuta nota da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Esseneto” – si legge nell’ordinanza- avente ad oggetto la richiesta urgente di sanificazione locali plesso Castagnolo, con la quale viene comunicata la positività di un alunno della Scuola secondaria di I° grado del plesso e per il quale l’intera classe ed i relativi docenti sono stati posti in quarantena dall’ASP”.