Covid, solo il 5,8 per cento ha eseguito la quarta dose di vaccino

La Sicilia prima in Italia per numero di nuovi casi Covid settimanali, e penultima per copertura con la quarta dose di vaccino. Dai dati del Ministero alla Salute aggiornati al 9 giugno, ha eseguito il secondo booster solo il 5,8 per cento dei 282.929 aventi diritto tra over 80, fragili over 60, ospiti delle Rsa e immunodepressi. Il ministro Roberto Speranza è tornato a lanciare un appello ai ritardatari: “La pandemia non è finita, voglio continuare a chiedere ai soggetti fragili di proteggersi, vaccinatevi”.