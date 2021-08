Covid, Sicilia prima per contagi e ricoveri. Si rischia la zona gialla

La Sicilia resta prima in Italia per contagi, e per pazienti ricoverati in area medica, seconda invece per pazienti ricoverati in terapia intensiva e ampiamente prima per decessi giornalieri. Una situazione drammatica che potrebbe portare ben presto a nuove restrizioni, con il ritorno della regione in zona gialla, secondo alcune indiscrezioni già dal 16 agosto, in un periodo dove nell’Isola ci sono migliaia di turisti.

Nella migliore delle ipotesi accadrà una settimana dopo, il 23 agosto. Restano pochi giorni per invertire il trend. Ieri, in un vertice tra i manager sanitari e l’assessore regionale Ruggero Razza, è arrivato l’ordine di riattivare tutti i posti letto per positivi, e accelerare sulle cure a domicilio con gli anticorpi monoclonali.

La Sicilia è agli ultimi posti per la campagna vaccinazione: nella fascia degli over 80 (21,2% non vaccinati), ultima nella fascia 70- 79 anni (19,71%), ultima per la fascia 60- 69 anni (24,25%), ultima nella fascia 50- 59 anni (30,53%).