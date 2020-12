Covid. Sicilia, 13 ragazzi ad una festa di compleanno: multati 400 ero a testa

I carabinieri hanno interrotto una festa di compleanno in una villetta, alla quale partecipavano 13 giovani, incuranti delle norme anti Covid. E’ successo ad Alcamo, in provincia di Trapani.

I partecipanti, tutti ragazzi dai 20 ai 30 anni, sono stati sorpresi privi di mascherina. I militari hanno elevato sanzioni per complessivi 5.200 euro.

Nel corso del controllo, un fattorino ha bussato alla porta con una torta in mano, con tanto di scritta “buon compleanno”.

Il corriere, dipendente di una pasticceria, non è stato multato, in quanto la consegna a domicilio è consentita dalle norme in vigore.