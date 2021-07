Covid, chiuso dalla Questura un locale adibito a discoteca

Durante alcuni controlli predisposti dal Questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, per verificare il rispetto delle misure per contenere il contagio da Covid-19, la squadra di Polizia amministrativa della Divisione Pasi ha effettuato delle verifiche in alcuni esercizi pubblici della città, sia in centro, sia a San Leone. ​In uno dei controlli ispettivi, la scoperta che un locale era stato adibito a discoteca, per una serata danzante, in totale e palese violazione della normativa anti contagio, che vieta questo genere di eventi.

In particolare, gli agenti si sarebbero trovati di fronte ad una massiccia partecipazione di giovani, i quali in piedi, occupavano gran parte del perimetro del locale, intenti a ballare sulle note di musica ad alto volume, selezionata da un deejay. Inoltre, partecipanti e personale in servizio, non indossavano le mascherine, né rispettavano alcuna forma di distanziamento interpersonale, in violazione delle norme atte al contenimento del Covid-19.

Pertanto l’organizzatore della serata danzante, è stato sanzionato amministrativamente e, al fine di impedire la prosecuzione dell’attività illecita, applicata la sanzione accessoria della chiusura provvisoria del locale per tre giorni tre.

FOTO ARCHIVIO