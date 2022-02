Covid: sequestrate 4.150 mascherine Ffp2

La Guardia di finanza di Caltanissetta ha sequestrato 4.150 mascherine Ffp2 che, secondo l’accusa, erano ingannevolmente pubblicizzate come pediatriche. Le Fiamme gialle hanno scoperto che erano pronte ad essere messe in commercio in frode al commercio con il marchio “CE” apposto in maniera illegittima e in assenza della documentazione attestante il superamento dei previsti test di laboratorio.

Il sequestro probatorio d’urgenza, poi convalidato dall’Autorità giudiziaria, è stato eseguito in un’attività commerciale di Caltanissetta il cui proprietario è stato denunciato.

Secondo gli investigatori le mascherine, se immesse in commercio, avrebbero ingenerato nel consumatore la erronea convinzione di acquistare un prodotto certificato da destinare ai bambini quando invece, le mascherine Ffp2, essendo dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi), sono destinati ad un pubblico di lavoratori.