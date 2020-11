Covid. Scuola: Razza e Lagalla ai sindaci: “Sulle chiusure decide la Regione”

Gli assessori regionali Ruggero Razza e Roberto Lagalla hanno inviato una nota ai sindaci della Sicilia per invitarli ancora volta a non prendere iniziative personali sulle chiusure delle scuola, se non prima di aver concordato ogni cosa, con la Regione.

Rientrano anche le ordinanze, come ad esempio, la “sospensione” dell’attività didattica, creando condotte differenziate di territorio in territorio.

Gli assessori alla Salute e all’Istruzione hanno ricordato, inoltre, che al momento l’unico provvedimento che riguarda le scuole per il contenimento del contagio del Coronavirus, è la didattica a distanza, attivata negli istituti superiori.