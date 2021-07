Covid. Sale l’allerta per la variante Delta

L’Oms ha lanciato un nuovo allarme sulla possibilità di una nuova ondata del virus, spinta dai contagi che hanno ripreso a correre, per la variante Delta. In Sicilia, dopo giorni di calma i casi hanno registrato un lieve incremento, con la curva che è tornata a salire.

Nell’Isola sono poco più di 30 le persone contagiate dal Covid con variante Delta: 14 migranti, dopo lo sbarco a Lampedusa sono su una delle navi quarantena. Una agrigentina contagiata è stata intercettata in aeroporto a Palermo, appena giunta da Londra. Poi ci sono i casi dei due militari dell’Arma, che hanno svolto il servizio a Lampedusa, uno dei quali, con la variante Delta.

E ora bisogna tenere la guardia alta, avverte il responsabile dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, lanciando un appello a non allentare troppo le misure, per evitare gli errori dell’estate scorsa. Secondo le stime del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, entro la fine di agosto la variante Delta rappresenterà il 90% dei nuovi casi di Covid-19.