Covid: Razza; crescono contagi, a domicilio tantissime persone

Covid: Razza; crescono contagi; raddoppia numero drive – in La gran parte di questi soggetti sono asintomatici. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in conferenza stampa al PalaRegione di Catania ha appena annunciato un raddoppio del numero di punti drive – in per tamponi nell’isola.”Ho voluto incontrare i dirigenti delle aziende sanitarie provinciali insieme ai dirigenti generali dei dipartimenti, alla responsabile della task force vaccini per dare alcune indicazioni a tutte le aziende. Noi oggi ci troviamo ad avere una crescita importante dei contagi come in ogni parte d’italia. Gran parte di questi soggetti, per fortuna, sono asintomatici e isolati al domicilio – ha affermato Razza – domani incontrerò gli esponenti dell’Ordine Nazionale dei Biologi per rafforzare l’attività dei tamponi e raddoppiare il numero dei drive-in in tutta la Sicilia, potendo così destinare i medici alle visite domiciliari e ai vaccinidomiciliari. Domani inoltre si riunirà il comitato tecnico scientifico della Regione, per aggiornare i criteri che riguarderanno la colorazione delle singole realtà comunali dell’isola”.