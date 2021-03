Si sono registrati altri quattro casi positivi in città ieri, sabato 13 marzo. Nessuna variazione, invece, per i guariti. Il totale delle persone positive attualmente in trattamento ad Agrigento è di 82. “Naturalmente anche oggi – dice il sindaco Franco Micciché-si faranno i tamponi nei luoghi predisposti mentre da domani cominceranno le vaccinazioni nel nuovo hub del Palacongressi al Villaggio Mosè.”