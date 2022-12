Covid, pronta circolare del ministero della Salute: “Mascherine e smart working se la situazione peggiora”

Pronta una circolare del Ministero della Salute, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica. Nel documento sono riportate le indicazioni per le regioni, e soprattutto si legge “il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute”, dall’influenza alle nuove varianti Covid.

Se la situazione peggiora uso delle mascherine di protezione delle vie respiratorie al chiuso, per diverse categorie di lavoratori smart working da casa, e riduzione degli assembramenti con ridimensione degli eventi. Inoltre il Ministero raccomanda le quarte dosi del vaccino per le categorie a rischio.

Covid in provincia di Agrigento. “E’ necessario sottoporsi anche alla quarta dose. Adesso speriamo che non succeda nulla”. Lo dice il commissario dell’Asp Mario Zappia nel consueto punto settimanale sulla diffusione del Covid in provincia di Agrigento. Le quarte dosi somministrate negli ultimi sette giorni sul territorio sono solo 206, e una ventina di prime, seconde e quarte dosi.