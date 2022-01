Covid. Numero nuovi positivi stabile, ma meno pressione in terapie intensive

Nella settimana dal 24 al 30 gennaio il numero dei nuovi positivi è rimasto sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente, ma è diminuita la pressione sui reparti di terapia intensiva. Diminuiti i posti occupati e anche i nuovi ingressi. E’ però ancora una volta drammaticamente aumentato il numero dei decessi. Il dato arriva dall’ufficio statistica per la Sicilia. In nuovi positivi sono 48.246, l’1,5% in meno rispetto alla settimana precedente. E’ diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 17,3% al 16,1%.

Il numero degli attuali positivi è aumentato del 14,3%, passando da 212.178 a 242.444, 30.266 in più rispetto alla settimana precedente. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 24 unità i ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi. Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 317 (51 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente i morti sono 8.498, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,4% (come la settimana scorsa).